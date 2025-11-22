«Dans le pétrin», Mbappé répond aux polémiques !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à son voyage à Dubaï, Kylian Mbappé s’est retrouvé au coeur d’une nouvelle grosse polémique. Cela fait maintenant plusieurs mois que l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France voit les critiques s’accumuler. Régulièrement attaqué désormais, Mbappé a appris à vivre avec cela et il en a dit plus à ce propos.

Ayant connu une explosion fulgurante, Kylian Mbappé était devenu l’un des chouchous des Français. Mais voilà que dernièrement, la cote de popularité a chuté en flèche pour le capitaine des Bleus. Longtemps adulé, Mbappé est désormais régulièrement et vivement critiqué. Les polémiques sont nombreuses autour du joueur du Real Madrid, qui doit donc faire avec dans sa vie.

« C’est la culture de notre pays, on aime toujours titiller » Interrogé par So Foot Club, Kylian Mbappé s’est exprimé sur son rapport avec les critiques. La star du Real Madrid a alors fait savoir : « Je comprends qu’on me critique autant ? Je pense que c’est un mélange de pas mal de choses. Du fait que je sois un personnage médiatique, qui a une place importante dans l’actualité de notre football. Et c’est la culture de notre pays, on aime toujours titiller et une fois que tu le comprends, ça passe un peu mieux… ».