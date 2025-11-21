Mbappé - Transfert historique à 300M€ : La révélation choc !

Lors du mercato estival 2023, soit un an avant son départ libre du PSG pour prendre la direction du Real Madrid, Kylian Mbappé a fait l'objet d'une offre colossale en provenance d'Arabie Saoudite, puisque Al-Hilal était prêt à mettre 300M€ sur la table pour racheter sa dernière année de contrat. Et lorsque Mbappé a refusé, cela aurait provoqué une grosse tension avec le PSG...
Les faits remontent à l'été 2023, alors que Kylian Mbappé avait signifié à cette époque aux dirigeants du PSG qu'il n'activerait pas sa clause permettant de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une vente expresse de l'attaquant français a donc été envisagée, et le club saoudien d'Al-Hilal s'est manifesté auprès du PSG avec une proposition en or : un transfert de 300M€, ce qui aurait donc fait de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de toute l'histoire du mercato.
Mbappé a refusé son transfert
Mais de son côté, l'attaquant de l'équipe de France n'avait aucune intention de quitter le PSG à un an de la fin de son contrat comme l'a indiqué Fabrice Hawkins à Canal Supporters : « Est-ce que Mbappé était proche de quitter le PSG à l’été 2023 ? Non, franchement, ça n’a jamais été une option. Dès le départ il a dit je reste. Et c’est là où ça a crispé », confie le journaliste de RMC, qui précise d'ailleurs que ce refus de la part de Mbappé a activé le clash en interne avec le PSG.
Un salaire à... 700M€
Par ailleurs, comme l'avait révélé CBS News à cette période, Al-Hilal était disposé en plus des 300M€ d'indemnité de transfert à offrir à Kylian Mbappé un salaire annuel de 700M€ ! Mais ces chiffres colossaux n'ont pas suffi à convaincre le joueur.