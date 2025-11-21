Mbappé - Transfert historique à 300M€ : La révélation choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2023, soit un an avant son départ libre du PSG pour prendre la direction du Real Madrid, Kylian Mbappé a fait l'objet d'une offre colossale en provenance d'Arabie Saoudite, puisque Al-Hilal était prêt à mettre 300M€ sur la table pour racheter sa dernière année de contrat. Et lorsque Mbappé a refusé, cela aurait provoqué une grosse tension avec le PSG...

Les faits remontent à l'été 2023, alors que Kylian Mbappé avait signifié à cette époque aux dirigeants du PSG qu'il n'activerait pas sa clause permettant de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une vente expresse de l'attaquant français a donc été envisagée, et le club saoudien d'Al-Hilal s'est manifesté auprès du PSG avec une proposition en or : un transfert de 300M€, ce qui aurait donc fait de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de toute l'histoire du mercato.

Mbappé a refusé son transfert Mais de son côté, l'attaquant de l'équipe de France n'avait aucune intention de quitter le PSG à un an de la fin de son contrat comme l'a indiqué Fabrice Hawkins à Canal Supporters : « Est-ce que Mbappé était proche de quitter le PSG à l’été 2023 ? Non, franchement, ça n’a jamais été une option. Dès le départ il a dit je reste. Et c’est là où ça a crispé », confie le journaliste de RMC, qui précise d'ailleurs que ce refus de la part de Mbappé a activé le clash en interne avec le PSG.