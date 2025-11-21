Transfert au PSG : Zidane l'appelle, il hallucine !

En 2011, Raphaël Varane quitte le RC Lens, son club formateur, où il s'est rapidement révélé comme un phénomène. A peine racheté par le Qatar, le PSG tente de se positionner, mais ne peut rien faire face à la concurrence du Real Madrid et le coup de fil d'un certain Zinedine Zidane.
Champion du monde 2018, Raphaël Varane s'est imposé comme une référence à son poste lorsqu'il évoluait au Real Madrid. C'est en 2011 que le club merengue recrute le jeune défenseur central du RC Lens. A l'époque, le PSG est également très intéressé, mais Varane raconte que l'appel de Zinedine Zidane, qui occupait déjà des fonctions au Real Madrid, a fait la différence.
Zidane appelle Varane et le convainc de signer au Real Madrid
« J'étais chez ma mère, en train d'étudier. Je crois que c'était un vendredi après-midi. Le téléphone a sonné. Il sonnait tellement souvent à l'époque que je n'ai presque pas prêté attention à la personne qui parlait à l'autre bout du fil. "Encore un", ai-je pensé. Et soudain, j'ai reconnu Zidane », révèle-t-il dans une interview accordée à AS avant de poursuivre.
«Et soudain, j'ai reconnu Zidane»
« J'ai eu peur, à vrai dire, et je lui ai dit que nous pourrions parler à un autre moment, que j'étais très occupé (rires). Et lui, toujours aussi élégant, a répondu : "Oui, oui, bien sûr..." J'ai couru dans la chambre de mon grand frère : "Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé !" Il m'a répondu : "Tu as raccroché au nez de Zidane ? Mais qu'est-ce que tu as fait !" (rires) », ajoute Raphaël Varane.