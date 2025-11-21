Transfert au PSG : Zidane l'appelle, il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2011, Raphaël Varane quitte le RC Lens, son club formateur, où il s'est rapidement révélé comme un phénomène. A peine racheté par le Qatar, le PSG tente de se positionner, mais ne peut rien faire face à la concurrence du Real Madrid et le coup de fil d'un certain Zinedine Zidane.

Champion du monde 2018, Raphaël Varane s'est imposé comme une référence à son poste lorsqu'il évoluait au Real Madrid. C'est en 2011 que le club merengue recrute le jeune défenseur central du RC Lens. A l'époque, le PSG est également très intéressé, mais Varane raconte que l'appel de Zinedine Zidane, qui occupait déjà des fonctions au Real Madrid, a fait la différence.

Zidane appelle Varane et le convainc de signer au Real Madrid « J'étais chez ma mère, en train d'étudier. Je crois que c'était un vendredi après-midi. Le téléphone a sonné. Il sonnait tellement souvent à l'époque que je n'ai presque pas prêté attention à la personne qui parlait à l'autre bout du fil. "Encore un", ai-je pensé. Et soudain, j'ai reconnu Zidane », révèle-t-il dans une interview accordée à AS avant de poursuivre.