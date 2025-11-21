Real Madrid : C'est déjà terminé pour ce transfert, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Liverpool, Dominik Szoboszlai serait dans le collimateur du Real Madrid de Florentino Pérez. En effet, le club merengue voudrait s'offrir les services du milieu de terrain de 25 ans dès le prochain mercato hivernal. Toutefois, la signature de Dominik Szoboszlai serait impossible à boucler au mois de janvier.

Lors de l'été 2023, la direction de Liverpool a cassé sa tirelire pour finaliser le transfert de Dominik Szoboszlai. En effet, les Reds ont déboursé environ 70M€ pour faire plier la direction du RB Leipzig.

Szoboszlai au Real Madrid : Transfert «impossible» en janvier Etincelant sous les couleurs de Liverpool, Dominik Szoboszlai aurait séduit les hautes sphères du Real Madrid. D'après El Chiringuito, la Maison-Blanche souhaiterait s'attacher les services de l'international hongrois. D'ailleurs, les Merengue aimeraient attirer le milieu de terrain de 25 ans au Bernabeu dès le prochain mercato hivernal. Toutefois, ils devraient se casser les dents sur ce dossier.