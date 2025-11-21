Zidane, la déclaration d’amour à l’étranger !

Passé par le banc du Real Madrid à deux reprises ces dernières années, Zinedine Zidane a laissé une image fort en Espagne. Et l'ancien gardien Kiko Casilla ne manque pas de déclarer sa flamme au coach français, soulignant notamment sa capacité à offrir du temps de jeu à tout le monde afin d'apporter un véritable équilibre à son vestiaire.
Pur produit issu du centre de formation du Real Madrid, Kiko Casilla a eu l'occasion d'être dirigé par Zinedine Zidane entre 2016 et 2018. Dans un entretien accordé à El Chiringuito, l'ancien gardien de but a déclaré sa flamme au probable futur sélectionneur de l'équipe de France et salue notamment ses méthodes de management.
« Zidane a une aura, une personnalité »
« Zidane a une aura, une personnalité. À mon époque, tous les grands joueurs le respectaient énormément. Quand les joueurs respectent un entraîneur comme lui, l’équipe a beaucoup d’atouts. Grâce à lui, grâce à ce qu’il transmet et grâce à la façon dont il nous traitait », indique l'ancien gardien du Real Madrid, qui a régulièrement eu sa chance en équipe première par Zinedine Zidane malgré son statut d'éternelle doublure derrière Keylor Navas à l'époque.
« Il prend soin des remplaçants »
« Il essayait de donner à chacun le plus de temps de jeu possible. J’ai joué 19 matches comme remplaçant. Il s’efforçait toujours de satisfaire tout le monde. Il prend grand soin des remplaçants. Il nous motive, nous conseille et nous encourage », poursuit Kiko Casilla.