Zidane, la déclaration d’amour à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le banc du Real Madrid à deux reprises ces dernières années, Zinedine Zidane a laissé une image fort en Espagne. Et l'ancien gardien Kiko Casilla ne manque pas de déclarer sa flamme au coach français, soulignant notamment sa capacité à offrir du temps de jeu à tout le monde afin d'apporter un véritable équilibre à son vestiaire.

Pur produit issu du centre de formation du Real Madrid, Kiko Casilla a eu l'occasion d'être dirigé par Zinedine Zidane entre 2016 et 2018. Dans un entretien accordé à El Chiringuito, l'ancien gardien de but a déclaré sa flamme au probable futur sélectionneur de l'équipe de France et salue notamment ses méthodes de management.

« Zidane a une aura, une personnalité » « Zidane a une aura, une personnalité. À mon époque, tous les grands joueurs le respectaient énormément. Quand les joueurs respectent un entraîneur comme lui, l’équipe a beaucoup d’atouts. Grâce à lui, grâce à ce qu’il transmet et grâce à la façon dont il nous traitait », indique l'ancien gardien du Real Madrid, qui a régulièrement eu sa chance en équipe première par Zinedine Zidane malgré son statut d'éternelle doublure derrière Keylor Navas à l'époque.