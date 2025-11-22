Zidane - Deschamps : Coup de théâtre sur le mercato, l'annonce surprise !

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour assurer sa succession, Zinedine Zidane est le grandissime favori. D'après Philippe Diallo, le président de la FFF, le nom de l'héritier de Didier Deschamps pourrait être officialisé dès le mois de mars.

«Une option, c'est la fin du premier trimestre 2026»

« Il n'y aura aucune annonce avant la fin de la Coupe du monde ? Rien n'est arrêté. Comment l'annonce du nouveau sélectionneur va-t-elle se passer ? Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du Comex (de la FFF). Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n'y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Serait-il possible d'organiser, en amont, une annonce avec Didier Deschamps et son successeur ? Tout est possible. Il y a deux fenêtres et donc on va déterminer quelle est la plus propice. Souhaitez-vous une transmission entre deux champions du monde, deux joueurs de la même génération, une annonce qui se fasse en pleine harmonie... (Il coupe) Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'harmonie entre Didier Deschamps et son successeur. Didier a annoncé son départ de manière claire et avec un certain panache. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de cette harmonie. Cette fenêtre anticipée, vous la situez à quel moment ? Une option, c'est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril, pour être suffisamment loin de la phase finale. Je ne veux pas qu'il y ait une perturbation quelconque », a détaillé Philippe Diallo, le président de la FFF.