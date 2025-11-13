Transfert à 70M€ : L’affaire du siècle réalisée par le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, le PSG s’est offert de nouveaux joueurs dont Joao Neves. Le Portugais est arrivé du Benfica moyennant une une indemnité de 70M€, bonus compris. Le milieu de terrain a rejoint l’effectif de Luis Enrique pour aujourd’hui en être l’un des principaux rouages. Pour ce qui est de son salaire, Neves émargerait à environ 5M€ par saison. Mais voilà que le joueur du PSG mériterait beaucoup plus…

A 21 ans, Joao Neves est aujourd’hui un joueur du PSG. C’est en 2024 que le Portugais s’est engagé avec le club de la capitale. Recruté pour 70M€, le milieu de terrain émargerait à 5M€ par an à Paris selon les différents échos. Mais voilà que Neves ne serait pas du tout payé à sa juste valeur.

Un salaire largement revu à la hausse ? A en croire l’Observatoire du Football, Joao Neves devrait toucher beaucoup plus que cela avec le PSG. En effet, étant donné ses performances avec le club de la capitale, le milieu de terrain aurait le droit à un salaire plus important que 5M€. 17,3M€, voilà ce que mériterait Joao Neves au PSG selon cette étude. Paris a semble-t-il fait une affaire en or.