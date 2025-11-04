Transfert à 6M€ : Le coup de pression de l’OL !

Pierrick Levallet

Après avoir étonnamment bien démarré la saison, l’OL commence à être rattrapé par sa propre réalité. Certains joueurs sont victimes d’un coup de moins bien, à l’instar de Tanner Tessmann. Le milieu de terrain de 24 ans est en difficulté ces derniers temps. Le staff technique lyonnais lui a alors mis un coup de pression assez clair.

L’OL avait bluffé son monde en début de saison. Malgré son mercato assez spécial, le club rhodanien avait étonnamment bien démarré son exercice 2025-2026. Mais ces derniers temps, la formation lyonnaise commence à être rattrapée par sa propre réalité. Certains joueurs n’affichent notamment plus le même niveau qu’il y a quelques semaines.

L'OL lance un avertissement à Tessmann C’est notamment le cas de Tanner Tessmann. Comme le rapporte Le Progrès, le milieu de terrain de 24 ans fait partie des joueurs en difficulté à l’OL en ce moment. L’international américain a notamment mis en difficulté Hans Hateboer avec une passe mal assurée contre Brest. Et cette action n’a pas échappé au staff technique lyonnais, qui lui a mis un coup de pression assez clair.