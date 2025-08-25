Transfert à 66M€ : Un joueur du PSG fait capoter sa signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Illia Zabarnyi a donc posé ses valises au PSG, débarquant en provenance de Bournemouth. Un transfert qui aurait d'ailleurs pu se faire dès le mois de janvier dernier. Mais voilà que cela n'a pas été jusqu'au bout. La raison ? Zabarnyi avait visiblement un problème avec un joueur présent dans le groupe de Luis Enrique.

Si Khvicha Kvaratskhelia a été la seule recrue du PSG lors du dernier mercato hivernal, voilà qu'on aurait pu ajouter un autre nom à la liste. En effet, dès le mois de janvier, Paris voulait s'offrir les services d'Illia Zabarnyi. Si l'Ukrainien a finalement rejoint le club de la capitale cet été en provenance de Bournemouth pour 66M€, c'est aussi parce qu'il n'était pas très chaud pour signer au PSG il y a quelques mois.

Safonov posait problème à Zabarnyi Illia Zabarnyi aurait donc pu être un joueur du PSG depuis un moment maintenant. Ça n'avait alors pas abouti en janvier... La faute à Matvey Safonov ? Comme l'explique France Bleu, la présence du Russe posait alors problème à l'Ukrainien, étant donné le contexte entre leurs deux pays. Depuis, Zabarnyi a revu sa position et le voilà aujourd'hui au PSG.