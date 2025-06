Transfert à 4M€ : Fake news à l’OM

L’OM s’est déjà montré actif sur le mercato en s’offrant CJ Egan-Riley et Angel Gomes sans avoir à débourser le moindre euro, car les deux joueurs étaient en fin de contrat. Le club phocéen ne veut toutefois pas s’arrêter là et planifierait d’autres signatures. Dernièrement, certaines sources affirmaient que Romain Perraud était tout proche de rejoindre Marseille contre un chèque de 4M€, mais cela ne serait finalement pas vrai.

Avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions à disputer la saison prochaine, l'OM a besoin de se renforcer lors du mercato estival. Le club phocéen a d’ailleurs déjà commencé à le faire, puisque Roberto De Zerbi peut déjà compter sur deux nouveaux joueurs. Angel Gomes et CJ Egan-Riley se sont engagés avec Marseille, eux qui étaient en fin de contrat, respectivement à Lille et Burnley.