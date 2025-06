Mercato : C’est confirmé, il va quitter l’OM !

Débarqué à l’OM lors du mercato hivernal, Luiz Felipe n’a pas tellement eu l’occasion de se montrer. L’international italien n’a pu disputer que 121 minutes avec le club phocéen et cela devrait s’arrêter là. En effet, le défenseur central se rapprocherait de la sortie, puisqu’il aurait trouvé un accord avec les dirigeants marseillais pour une résiliation de contrat.

Cette saison, l’ OM a eu bien des soucis en défense, entre les blessures et les suspensions. Pablo Longoria a donc tenté de trouver une solution lors du mercato hivernal, en faisant venir un renfort. Le choix du président marseillais s’est alors fixé sur Luiz Felipe , qui était libre depuis son départ d’ Al-Ittihad .

Du fait de son statut d’agent libre, Luiz Felipe représentait un joli coup pour l’ OM , mais qui en a finalement payé les conséquences. Le défenseur central n’était pas dans la forme de sa vie et il a donc fallu qu’il se remette à niveau. Cela n’aura finalement pas convaincu Roberto De Zerbi , puisque l’entraîneur marseillais ne l’a utilisé qu’à quatre reprises cette saison pour un total de 121 minutes.

Luiz Felipe va quitter l’OM !

Le mariage ne semble donc pas avoir pris entre Luiz Felipe et l’OM, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dimanche 22 juin, les deux parties cherchent à se mettre d’accord au sujet d’une résiliation de contrat. D’après les informations de La Provence, cela serait d’ailleurs chose faite et l’Italien s’apprête à quitter Marseille le 30 juin prochain.