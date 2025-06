PSG : Un transfert à 10M€ annoncé à l’étranger

À l’été 2023, le PSG réussissait enfin à attirer Milan Skriniar, qui était sur ses tablettes depuis un moment. Le Slovaque était donc très attendu, mais il n’a finalement pas réussi à s’imposer au sein du club de la capitale et n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique. Il a donc été prêté au Fenerbahçe, qui souhaiterait le transférer définitivement lors du mercato estival contre un chèque de 10M€.

Skriniar s’est relancé en Turquie

Comme Randal Kolo Muani ou bien Marco Asensio, Milan Skriniar n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique cette saison. Le Slovaque a donc décidé d'aller voir ailleurs l’hiver dernier et il a rebondi au Fenerbahçe sous la forme d’un prêt. En Turquie, le Slovaque a retrouvé ses sensations et surtout du temps de jeu. José Mourinho en avait fait un titulaire et il aimerait d’ailleurs le garder définitivement.