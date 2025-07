Transfert à 45M€ : Le PSG a enfin trouvé l'accord parfait ?

De retour au PSG après avoir passé quelques mois à la Juventus, Randal Kolo Muani (26 ans) devrait faire son retour à Turin lors de ce mercato estival. En effet, les deux clubs pourraient boucler un prêt avec une option d'achat de 40-45M€. Une clause qui deviendrait obligatoire à deux conditions.

PSG-Kolo Muani : Une option d'achat obligatoire sous conditions

Selon les informations de Tuttosport, les contacts entre la direction de la Juventus et le clan Kolo Muani seraient presque quotidiens. Dès ses débuts à Turin, l'ancien pensionnaire du FC Nantes s'est lié d'amitié avec les autres joueurs bianconeri, qui l'attendent à bras ouverts. D'ailleurs, les protégés d'Igor Tudor n'ont de cesse d'envoyer des messages à Randal Kolo Muani, et ce, pour ne pas rompre le lien. Si le joueur a la cote en Premier League, en Arabie saoudite et en Turquie, il n'aurait d'yeux que pour la Juve. Pour parvenir à un accord avec la Juventus, le PSG pourrait baisser son prix à 40-45M€. Ce qui permettrait au club de la capitale de ne pas essuyer de perte sur son budget de l'année 2026. De son côté, la Vieille Dame pourrait accepter d'ajouter une obligation d'achat au prêt, mais sous deux conditions : l'une liée aux performances de l'équipe et une autre basée sur celles de Randal Kolo Muani. Affaire à suivre...