PSG - Kolo Muani : Le plan B qui va tout gâcher ?

Revenu le 15 juillet après six mois passés à la Juventus, Randal Kolo Muani ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Luis Enrique ne compte toujours pas su lui au Paris Saint-Germain et l’international français va donc devoir se trouver un nouveau club en ce mercato estival.

On peut dire que son passage au PSG est un fiasco total. Troisième plus gros transfert de l’histoire du club derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani n’a pas convaincu et l’été dernier déjà il était poussé vers la sortie. Luis Enrique l’a en effet très peu utilisé est l’explosion d’Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque ne lui laisse que très peu de place.