Transfert à 35M€ : Le PSG provoque un malaise à l’étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion d'Europe avec le PSG, où il a joué un grand rôle, Gianluigi Donnarumma a fini par quitter la capitale cet été. L'Italien a vu son club lui préférer Lucas Chevalier pour le poste de gardien et il fallait donc retrouver un club. C'est Manchester City qui a récupéré Donnarumma, ce qui a créé une situation un peu difficile pour James Trafford, qui venait de faire son retour.

Jeune gardien de but formé à Manchester City, James Trafford a fait son retour au club après avoir connu différentes expériences ces dernières années. L'Anglais de 22 ans était donc dans les cages pour les trois premiers matches de la saison en Premier League avec le club. Mais à l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, l'Italien a pris sa place. Une situation difficile à vivre pour Trafford.

L'arrivée de Donnarumma pose problème Malgré son départ du PSG, Gianluigi Donnarumma reste un gardien très reconnu en Europe et il n'est pas surprenant de le voir se relancer dans un grand club européen. Mais son arrivée à Manchester City n'est clairement pas une bonne nouvelle pour James Trafford. D'après TBR Football, le jeune Anglais est frustré depuis l'arrivée de l'Italien, une situation qui interpelle déjà le club. Trafford était revenu à City cet été dans l'espoir de connaître une explosion au plus haut niveau. Son talent était plutôt prometteur.