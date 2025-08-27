Transfert à 20M€ : La tentative de dernière minute pour plomber l’OM !

Annoncé depuis plusieurs semaines sur la piste d’Edon Zhegrova, entré dans la dernière année de son contrat, l’OM pourrait voir la Juventus lui passer devant. La Vieille Dame doit d’abord vendre certains éléments et essayerait actuellement d’accélérer en ce sens afin de boucler le transfert de l’ailier du LOSC et devancer Marseille.
Comme indiqué par Foot Mercato, si l’OM discute avec Bournemouth d’un prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré (25 ans), ce dossier est indépendant de la piste menant à Edon Zhegrova (26 ans). Alors que son contrat avec le LOSC court jusqu’en juin 2026, l’international kosovar (34 sélections) est une des cibles de Marseille pour renforcer son secteur offensif.
La Juventus accélère pour devancer l’OM
L’OM doit composer avec la concurrence de la Juventus, qui doit d’abord vendre et en ce sens, aimerait se séparer de Nico Gonzalez (27 ans). D’après les informations du journaliste Gianluigi Longari, la Vieille Dame essayerait justement d’accélérer sur ce point afin de recruter Edon Zhegrova et ainsi devancer Marseille.
« Ma position est qu’Edon reste avec nous cette saison »
À moins que le LOSC ne ferme définitivement la porte, comme l’a laissé entendre Olivier Létang vendredi en conférence de presse : « La porte était peut-être un peu plus ouverte qu’aujourd’hui. Ma position est qu’Edon reste avec nous cette saison. À l’heure actuelle, je n’ai pas reçu d’offre. Les médias italiens ont tendance à s’enflammer. Il n’y a pas d’accord du tout et pas d’échanges sur un départ d’Edon en Italie. »