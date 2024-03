Transfert à 200M€ au PSG, il vend la mèche

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du FC Barcelone, Lamine Yamal aurait tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes auraient proposé environ 200M€ au Barça pour le transfert du crack de 16 ans. Toutefois, à en croire Xavi, Lamine Yamal devrait s'inscrire sur la durée en Catalogne.

A seulement 16 ans, Lamine Yamal fait déjà le plus grand bonheur du FC Barcelone. Ce qui n'a pas échappé au PSG, ayant déjà dégainé sur ce dossier. Selon les informations de Fabrizio Romano, lâchées dernièrement dans sa chronique pour Caught Offside , le Barça aurait refusé une offre de 200M€ formulée par le club de la capitale. Et à en croire Xavi, Joan Laporta ne devrait pas vendre Lamine Yamal cet été, et ce, quel que soit le prix.

Le Barça a recalé le PSG pour Yamal

« Lamine Yamal a quitté le Bernabéu sous les applaudissements. Qu'en pensez-vous ? Je vois Lamine calme, très mesuré. Il digère très bien tout ce qui lui arrive. Avec l'humilité de continuer à s'améliorer. Il a la qualité pour être une référence et un footballeur différent, et aussi pour marquer une ère au Barça et dans le football » , a affirmé Xavi, le coach du FC Barcelone, en conférence de presse ce vendredi après-midi.

Lamine Yamal va marquer une ère au Barça