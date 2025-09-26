Transfert à 17M€ : Le coup de génie de l’OL !

Pierrick Levallet

Du côté de l’OL, le mercato a fait des dégâts cet été. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments afin de renflouer ses caisses. La formation lyonnaise a malgré tout conservé Malick Fofana. Et Paulo Fonseca a réalisé un coup de génie avec le Belge, recruté 17M€ en 2024.

Le mercato a fait mal à l’OL cet été. Dans le dur financièrement parlant, le club rhodanien s’est séparé de certains de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. C’est dans cette optique que des joueurs comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze ont quitté le navire.

L'OL a gardé Malick Fofana cet été L’OL a malgré tout pu conserver quelques bons éléments. La formation lyonnaise a notamment gardé Malick Fofana, recruté 17M€ lors de l’hiver 2024. Le Belge est très certainement le principal atout offensif de Paulo Fonseca cette saison. Le coach portugais a d’ailleurs réalisé un coup de génie ce jeudi avec son crack de 20 ans.