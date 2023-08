Transfert à 100M€ au PSG, une ultime offre va partir

Pierrick Levallet

Le mercato approche de la fin, et le PSG n'a toujours pas bouclé le transfert de Randal Kolo Muani. Si ce dernier mettrait la pression pour forcer son transfert, l'Eintracht Francfort ne bouge pas de ses positions pour le moment. Mais alors que le marché des transferts va fermer ses portes dans quelques heures, la direction parisienne aurait prévu une dernière offre pour le buteur de 24 ans.

Alors que le marché des transferts ferme bientôt ses portes, la situation devient de plus en plus urgente au PSG pour Randal Kolo Muani. L’attaquant de 24 ans a fait savoir publiquement qu’il souhaitait signer dans la capitale. Mais pour le moment, l’Eintracht Francfort ne démord pas et ne cesse de recaler la formation parisienne.

Ça bloque pour le transfert de Kolo Muani

Le club allemand s’est montré très clair : ce sera 100M€ ou rien pour l’international français. Ce dernier mettrait d’ailleurs la pression sur le pensionnaire de Bundesliga pour forcer son transfert et serait actuellement à Paris en attendant que la situation se décante. De son côté, le PSG aurait prévu une nouvelle offensive dans ce dossier.

Le PSG prépare un dernier assaut