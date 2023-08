Le PSG en passe de réussir son coup pour cet attaquant !

Baptiste Berkowicz

Depuis de nombreuses semaines, le PSG a érigé en priorité le recrutement de Randal Kolo Muani. Malgré plusieurs offres dégainées auprès de Francfort, le club de la capitale a essuyé des refus. Les dirigeants parisiens souhaitent ces derniers temps inclure Hugo Ekitike afin de faire baisser l'indemnité de transfert de l'international français. Le club allemand tente d'accélérer et de convaincre l'ancien rémois. Les positions se rapprochent.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le secteur offensif du PSG est en chantier. Le club de la capitale a recruté en masse en attaque mais n'entend pas s'arrêter là. Alors que l'officialisation de l'arrivée de Bradley Barcola est imminente, les dirigeants parisiens accélèrent pour s'attacher les services d'une cible de longue date en la personne de Randal Kolo Muani.

Francfort fonce sur Ekitike !

Auteur d'une première saison pour le moins décevante au PSG, Hugo Ekitike voit son avenir s'assombrir du côté du club de la capitale. L'ancien rémois sudiste de nombreuses convoitises mais les dirigeants parisiens souhaitent voir le Français poser ses valises à Francfort. D'après les informations de Foot Mercato , le club allemand a fait du recrutement du joueur de 21 ans sa priorité. Francfort fait tout pour convaincre le buteur qui ces dernières heures étaient encore réticent à l'idée de servir de monnaie d'échange pour l'opération Randal Kolo Muani.

L'optimisme règne pour le dossier Kolo Muani