Coup de théâtre pour la fin du mercato au PSG ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain tentera jusqu’au bout du mercato de recruter Randal Kolo Muani. Alors que le transfert de Bradley Barcola serait déjà réglé avec l’OL, le PSG pourrait accueillir l’international français, excédé selon L’Équipe, et prêt à tout pour rejoindre le club de la capitale comme il l’a démontré ces dernières heures de par ses actes.

C’est bouclé. Mercredi soir, la tendance était à un transfert de Bradley Barcola au PSG. Le club de la capitale se serait mis d’accord avec l’OL pour une indemnité de transfert de 45M€, hors bonus, pour le produit de la formation lyonnaise de 20 ans. Et maintenant, reprise du feuilleton Randal Kolo Muani.

Kolo Muani part au clash avec Francfort, à l’initiative du PSG ?

D’après L’Equipe , le PSG est si déterminé à boucler l’arrivée de l’international français qu’il aurait poussé l’attaquant de l’Eintracht Francfort à publiquement prendre la parole mardi soir afin de faire pression sur son transfert. Car quelques heures plus tôt, le club allemand avait repoussé la dernière offre parisienne de 65M€, hors bonus, mais avec Hugo Ekitike dans le deal. Cela a été chose faite puisque Kolo Muani a réclamé un bon de sortie pour le PSG à ses dirigeants via Sky Deutschland avant de se mettre en grève mercredi matin en séchant la séance d’entraînement.

Le PSG refuse un transfert… à 0€ ! https://t.co/iY5ekhDF47 pic.twitter.com/aGZOpHvXEK — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Le PSG perd espoir pour un Kolo Muani excédé, mais tentera le tout pour le tout