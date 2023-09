Tensions au PSG, il ne fait pas l’unanimité en interne

Axel Cornic

Après un premier mercato pas vraiment satisfaisant, Luis Campos a frappé très fort cet été, avec un Paris Saint-Germain totalement modifié. Suffisant pour lui redonner les grâces du président Nasser Al-Khelaïfi, mais vraisemblablement pas de tout le monde, puisque le Portugais semble encore avoir des ennemis au sein du club parisien.

Il devait être l’homme capable de révolutionner le PSG et il a finalement réussi, avec un an de retard. Luis Campos a travaillé d’arrache-pied tout au long de l’été pour ouvrir un nouveau cycle à Paris, marqué notamment par les départs de Lionel Messi et de Neymar. Un changement radical qui pourrait lui être bénéfique.

Luis Campos a convaincu au PSG...

En effet, si on parlait d’un possible départ il y a quelques semaines encore, Le Parisien nous apprend que la position de Luis Campos aurait grandement été confortée par son dernier mercato. C’est notamment le cas avec le président Nasser Al-Khelaïfi, qui l’a seconde tout au long de l’été.

Mais pas tout le monde !

Le Portugais ne fait pas encore l’unanimité au PSG ! Le quotidien parle en effet d’un personnage clivant, avec ses relations qui semblent toujours irriter en interne. Luis Campos va donc devoir se méfier, puisqu’au moindre faux pas il pourrait bien se retrouver une nouvelle fois sur la sellette.