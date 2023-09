Sans Messi et Neymar, le PSG a trouvé sa nouvelle star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, le PSG a clairement évolué sur le plan tactique. Il faut dire que les départs de Neymar et Lionel Messi ont tout changé en interne, tout comme l'arrivée de Luis Enrique qui s'appuie notamment sur un Achraf Hakimi impressionnant et placé dans les meilleurs conditions et cela lui réussit parfaitement bien, puisque le Maroc est clairement l'un des hommes forts du PSG.

Recruté pour près de 65M€ en 2021, Achraf Hakimi débarquait au PSG avec le statut de meilleur latéral droit du monde. Leonardo, alors directeur sportif, n'avait pas hésité à faire le forcing pour enrôler le Marocain et faire de ce qui était un point faible jusque-là, un point fort du club parisien. Mais les premiers pas du natif de Madrid n'ont pas totalement convaincu. Il faut dire qu'alors qu'il évoluait en tant que piston au Borussia Dortmund puis à l'Inter Milan, Hakimi a eu plus de mal à exprimer son talent dans la défense à 4 de Mauricio Pochettino. C'est notamment la raison pour laquelle Christophe Galtier a décidé d'aligner un schéma en 3-5-2 afin de positionner Nuno Mendes et Achraf Hakimi, plus à l'aise dans le domaine offensif que défensif. Mais là aussi, probablement inhibé par l'omniprésence de Neymar et Lionel Messi dans le jeu, le Marocain n'a pas impressionné, alternant le bon et le moins bon.

Hakimi, le déclic sous Luis Enrique

Mais depuis le début de la saison, Achraf Hakimi est un nouvel homme. Le Marocain est même le meilleur joueur du PSG depuis le début de saison. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution, à commencer par l'arrivée de Luis Enrique. Bien que sur le papier le technicien espagnol aligne un 4-3-3 qui ne semble pas idéal pour l'ancien intériste, sur le terrain, c'est très différent. En phase de possession, le PSG jouer plutôt avec trois axiaux grâce à la présence de Lucas Hernandez. La présence d'un latéral gauche à vocation défensive, libère totalement Achraf Hakimi lorsque les Parisiens ont le ballon. Son entente avec Ousmane Dembélé fait déjà des merveilles. Par séquence, le Marocain se retrouve même troisième milieux de terrain pour épauler Manuel Ugarte et Warren Zaïre Emery lorsque Vitinha (ou Bradley Barcola dimanche contre l'OM) occupe le couloir gauche. Mais surtout, Hakimi semble libéré par les départs de Lionel Messi et Neymar, qui occupaient beaucoup de place dans le jeu parisien. « Je pense que la force première de cette équipe est qu'on est vraiment une équipe justement. On est tous ensemble, on attaque à 11 et on défend à 11, c'est la base de ce PSG. C'est le coach qu'a créé cela », confiait ainsi le Marocain après la victoire contre le Borussia Dortmund (2-0) mardi. D'ailleurs, dimanche soir contre l'OM, il a d'ailleurs inscrit un magnifique coup franc pour ouvrir le score (4-0). Un domaine dans lequel il excelle mais depuis son arrivée au PSG, il n'avait jamais réellement pu montrer tout son talent. Lionel Messi et Neymar ne laissant à personne d'autres le soin de tirer les coup franc.

Tout le monde valide la montée en puissance d'Hakimi