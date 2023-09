Retour attendu au PSG, une révolution se prépare

Jean de Teyssière

Le PSG a bien débuté sa saison, et le récent match face à l'OM (4-0) montre l'étendu des progrès effectués par l'équipe menée par Luis Enrique. Mais l'équipe parisienne pourrait vite être chamboulée par les retours des blessés, surtout de Presnel Kimpembe. Le défenseur français a passé une saison cauchemardesque l'année dernière, avec une blessure au tendon d'Achille l'empêchant de disputer la Coupe du monde. En février, il a cette fois-ci subi une rupture du tendon d'Achille, mettant fin à sa saison. Il devrait revenir d'ici le mois de décembre et pourrait rebattre les cartes.

Le PSG sort d'une très belle victoire face à l'ennemi marseillais au Parc des Princes (4-0) et semble être l'une des prestations la plus aboutie cette saison du PSG. L'équipe façon Luis Enrique est en train de prendre forme et promet de belles choses pour le futur. Mais l'effectif du PSG n'est pas encore au complet puisque des joueurs qui prétendent à la place de titulaires devraient rapidement reprendre leur place.

Kimpembe de retour dans deux mois

La fin du calvaire approche pour Presnel Kimpembe qui devrait retrouver les terrains avant la fin de l'année. 10 mois après sa rupture du tendon d'Achille survenue face à l'OM, l'international français est proche puisque selon L'Équipe , Presnel Kimpembe sera de retour entre mi-novembre et début décembre. Un retour bienvenu pour lui, mais qui risque de donner des maux de tête à Luis Enrique.

La précision de @dembouz ! 🎯La #PasseDé présentée par @Yassir_Global. 📺#LeClassique I #PSGOM 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Un9OEPKBKD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2023

Casse-tête pour Luis Enrique en défense