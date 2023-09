Mercato : Révolution au PSG, Riolo est aux anges

Arnaud De Kanel

Il y a eu du mouvement cet été au PSG ! Bien décidé à tourner la page avec Neymar, Lionel Messi et plus récemment Marco Verratti, le club de la capitale a procédé à une révolution totale qui marque le début d'une nouvelle politique sportive. Cela plait particulièrement à Daniel Riolo.

Le PSG débute une nouvelle ère cette saison. L'arrivée de Luis Enrique marque un changement de cap radical dans le projet parisien. Fini l'époque des paillettes, le PSG est dorénavant tourné sur le collectif que sur les individualités. Ce changement de politique sportive s'est matérialisé sur le mercato estival.

PSG : En guerre avec Mbappé ? Messi fait une annonce https://t.co/iLzk3GIdVv pic.twitter.com/nmcFhjdeDS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Le PSG se débarrasse des stars

Neymar, Leo Messi et Marco Verratti, entre autres, ne reporteront plus la tunique parisienne. L'attitude de ce trio a fait couler beaucoup d'encre ces deux dernières saisons et le PSG a donc décidé de ne plus compter sur eux. De quoi satisfaire Daniel Riolo qui, sans les citer, ne boude pas son plaisir de voir une équipe parisienne débarrassée de ses « boulets ».

«On a enlevé tous les poids morts, les boulets, ceux qui pourrissaient l'ambiance du vestiaire»