C’est la crise à l’OM, Longoria a pris sa décision

Arnaud De Kanel

Cela fait maintenant une semaine que l'OM navigue en eaux troubles. A la suite d'une réunion houleuse avec les leaders des groupes de supporters où il aurait été menacé de mort, Pablo Longoria avait décidé de prendre ses distances. Et après réflexion, l'Espagnol a pris la décision de poursuivre sa mission.

L'OM traverse l'une des plus grandes crises de son histoire. Les supporters ont fait part de leur mécontentement lundi dernier dans une réunion très animée où le départ du directoire a été réclamé de manière virulente. Suite à cela, Pablo Longoria et ses collaborateurs ont décidé de se mettre en retrait de leurs fonctions. Un temps pressenti sur le départ, le natif d'Oviedo a finalement tranché.

«C’est très grave» : Accusé, il répond cash au boss de l’OM https://t.co/VaLsaEeH6a pic.twitter.com/DNhXn3j5oj — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Longoria reste à l'OM !

Vendredi, Pablo Longoria a convoqué la presse pour statuer sur son avenir à l'OM. Conforté par Frank McCourt et soutenu par des noms importants de la région, il a décidé de rester et de reprendre ses fonctions. « Aujourd'hui, j'ai eu une très longue conversation avec le propriétaire Franck McCourt et le conseil de surveillance qui m'ont affiché un soutien inconditionnel. Tout ce soutien me fait chaud au coeur, me montre une nouvelle fois tout l'amour, toute la passion, toutes les bonnes qu'il y a autour de l'OM, de cette ville, les bonnes valeurs. Ça me donne beaucoup d'énergie. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie, et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille », a déclaré le président de l'OM. Il a également annoncé déposer une plainte suite aux menaces qu'il a reçu.

Le président de l'OM va porter plainte et promet du changement