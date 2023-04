Surprise, un milliardaire prêt à lancer un projet colossal à l’ASSE ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'ASSE est toujours d'actualité. Ces derniers jours, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer auraient multiplié les entretiens pour dénicher un repreneur. Le nom d'un potentiel candidat a été dévoilé, celui de Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque déjà propriétaire du Sparta Prague. Ce dernier pourrait avoir de grandes ambitions à Saint-Etienne comme l'annonce Ivan Hasek, qui l'a déjà côtoyé.

« La vente est toujours d'actualité » avait déclaré, il y a quelques jours, Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE Et selon les informations de L'Equipe , les discussions auraient repris de plus belle dans ce dossier. Récemment, Bernard Caïazzo, co-président de l'ASSE, se serait rendu en Angleterre pour tenter d'avancer dans ce dossier. Mais comme annoncé par le média Entreprendre, une autre piste pourrait se trouver en République-Tchèque.

Un milliardaire tchèque annoncé à l'ASSE

Propriétaire du Sparta Prague, Daniel Kretinsky souhaiterait investir dans le football tricolore. Milliardaire tchèque, ce francophile a été annoncé comme un candidat crédible au rachat de l'ASSE. Mais ce mercredi, Le Progrès vient émettre des doutes sur cette piste. Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer que Kretinsky sera l'heureux élu. Pourtant, ce magnat de la presse pourrait faire passer un cap à l'ASSE selon Ivan Hasek.

« S’il investit à l’ASSE, ce sera pour jouer à nouveau la coupe d’Europe »