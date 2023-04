Vente ASSE : Nouvelle annonce fracassante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est reparti pour un tour. Lancée officiellement en avril 2021, la vente de l'ASSE serait, plus que jamais, d'actualité. A la tête du club stéphanois, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer enchaînent les entretiens avec d'éventuels repreneurs. Et à en croire un ancien dirigeant de l'ASSE, ils ont tout intérêt à rester discret dans ce dossier.

L'excellente année 2023 de l'ASSE sur le plan sportif pourrait permettre à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de faire affaire. « Les bons résultats actuels ont relancé l’intérêt pour le club » a déclaré le premier cité, évoquant la vente du club. Un dossier, qui serait plus que jamais d'actualité selon les informations de L'Equipe.





Nouvelle annonce retentissante sur la vente de l’ASSE https://t.co/pUhV8qlnY4 pic.twitter.com/LXMTnmaaET — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Le dossier de cession de l'ASSE s'accélère

Les deux responsables de l'ASSE s'activent en coulisses pour tenter de boucler ce dossier avant l'été. Une manière de préparer au mieux la prochaine saison. Une offre de 32M€ et une autre de 35M€ auraient été transmises pour reprendre le club.

« Les meilleures affaires se réalisent en toute discrétion »