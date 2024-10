Surprise, Luis Enrique prêt à lâcher une star du PSG ?

Axel Cornic

La défaite face à Arsenal en Ligue des Champions (2-0) a relancé les débats autour de Gianluigi Donnarumma, coupable de deux grosses erreurs. Le gardien italien n’a jamais vraiment fait l’unanimité et l’arrivée de Matvey Safonov lors du dernier mercato, semble avoir fragilisé encore plus sa position au sein du Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football européen à son arrivée, Gianluigi Donnarumma a souvent été la cible de critiques au PSG. Et ça n’a pas changé avec la récente défaite face à Arsenal en Ligue des Champions, durant laquelle il s’est illustré avec deux erreurs grossières.

Donnarumma est passé à côté

Le capitaine de la Squadra Azzurra est considéré par de nombreux observateurs comme la raison principale de la première défaite parisienne de la saison. Certains appellent même au grand changement avec notamment le jeune français Lucas Chevalier qui cartonne du côté du LOSC et qui a récemment écœuré le Real Madrid.

Luis Enrique prêt à changer ?

D’après les informations de Libero, la cote de Gianluigi Donnarumma aurait chuté en flèche. C’est notamment le cas avec Luis Enrique, qui songerait de plus en plus à changer de numéro un, avec notamment la possibilité de voir Matvey Safonov jouer beaucoup plus de matchs au cours des prochaines semaines.