Surprise, le RC Lens annonce une révolution

Nommé manager général du RC Lens l’été dernier après le départ Florent Ghisolfi, Franck Haise a eu du mal à mener de front le mercato et la gestion de l’équipe professionnelle. Par conséquent, les Sang-et-Or ont décidé de changer leur organigramme, retirant ainsi la fonction de manager général à Franck Haise.

Après une excellente saison, conclue à la deuxième place en Ligue 1, le RC Lens avait été contraint de chambouler son organigramme après l'annonce du départ du directeur sportif Florent Ghisolfi qui avait rejoint l'OGC Nice. Plutôt que de recruter un nouveau dirigeant, les Lensois avaient décidé d'offrir une promotion à Franck Haise, nommé manager général. Mais le coach des Sang-et-Or retrouve déjà ses fonctions initiales.

Évolution de l’organisation sportive du Racing▶️ https://t.co/rWeOD9SlvM#RCLens pic.twitter.com/SB5p73OEE9 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 31, 2024

Haise rétrogradé

« Le Racing informe d’une évolution de son organisation sportive. Franck Haise a accepté en octobre 2022, dans un contexte de déséquilibre, de prendre le poste de Manager Général du club et de gérer les destinées sportives de toutes les composantes du Racing. En sus des missions confiées depuis 2020, Franck Haise a piloté sur l’ensemble de cette période, avec rigueur et dévouement, la formation artésienne. Il a également agi pour le développement de la section féminine et a été très investi dans les importants projets infrastructurels de La Gaillette », explique le communiqué du RC Lens avant d’apporter d’autres précisions.

«Franck Haise se recentre ainsi sur la fonction de Manager de l’équipe professionnelle»