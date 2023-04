Surprise, le prochain buteur de l’ASSE déjà connu ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE peut compter sur un Jean-Philippe Krasso en très grande forme lors de cette deuxième partie de saison. Heureusement car le club stéphanois a perdu gros en début d'année. Auteur de trois buts en deux mois, Gaëtan Charbonnier s'est blessé gravement et a mis fin à sa fin en février dernier. Mais son aventure à Saint-Etienne pourrait bien se poursuivre.

En décembre dernier, l'ASSE réalisait un gros coup en bouclant l'arrivée de Gaëtan Charbonnier en provenance de l'AJ Auxerre. Alors lanterne rouge de Ligue 2, le club stéphanois espérait relever la tête. Un objectif atteint puisque les Verts pointent, aujourd'hui, à la onzième place, à distance respectable de la zone de relégation. Mais entre temps, l'ASSE a perdu son attaquant. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en février dernier, Charbonnier a mis fin à sa saison. Mais auteur de trois buts sous le maillot stéphanois, le joueur de 34 ans a tenu à rester en contact avec ses coéquipiers.

Charbonnier se remet de sa grave blessure

« J'ai mis beaucoup d'énergie sur les deux mois et demi où j'ai été apte. Je mets désormais mon énergie au service du collectif différemment. Je ne suis pas un acteur mais j'essaie au quotidien de leur amener un petit peu. Si ce n'est pas tous les jours c'est au moins une à deux fois par semaine. J'y vais de mon petit message avant les matchs, que ce soit au groupe ou aux membres du staff. J'essaie de faire ma part » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à beINSPORTS.

Il voudrait rester à l'ASSE la saison prochaine