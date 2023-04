Galtier en pleine tourmente, une légende pour le remplacer au PSG ?

Thomas Bourseau

Outre les résultats sportifs, l’enquête interne ouverte par le PSG concernant des propos racistes que Christophe Galtier auraient tenu lorsqu’il officiait à l’OGC Nice pourrait le pousser vers la sortie. José Mourinho se préparerait.

Les galères s’enchaînent pour Christophe Galtier qui vit des jours plutôt moroses à la tête de l’effectif du PSG ces dernières semaines. Premièrement en raison des résultats sportifs jugés pas à la hauteur par la direction du Paris Saint-Germain, le club de la capitale ayant été prématurément éliminé à la fois de la Coupe de France et de la Ligue des champions. Pire, l’avance importante du PSG en Ligue 1 a été grandement diminuée et résultat, la course au titre a été relancée.

Galtier plus que jamais sur la sellette

De quoi placer Christophe Galtier sur la sellette, lui qui a été au coeur d’un malaise samedi dernier lors du déplacement du PSG à Nice, son ancien club où il est parti dans des mauvaises conditions avec le public et la direction. Résultat, certains supporters niçois ont insulté la mère de l’entraîneur du PSG, qui leur a répondu avec les deux pouces levés avant de laisser sa colère s’exprimer en conférence de presse. Un vieux dossier a refait surface ces dernières heures : la divulgation de propos racistes envers les communautés noire et musulmane lorsqu’il officiait en tant qu’entraîneur à l’OGC Nice comme l’ancien directeur sportif du GYM Julien Fournier l’avait affirmé ces derniers mois. RMC Sport a affirmé mercredi qu’une enquête interne aurait été ouverte au PSG, ce qui pourrait un peu plus pousser Galtier vers la sortie.

Mourinho prêt à quitter la Roma pour le PSG ?