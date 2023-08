Surprise, le mercato déclenche une guerre au PSG

Pierrick Levallet

Avec Ousmane Dembélé, le PSG est sur le point de boucler sa huitième recrue estivale. Mais si le mercato parisien se montre plutôt satisfaisant pour le moment, le recrutement serait néanmoins une source de tension en interne. Nasser Al-Khelaïfi commencerait notamment à s'agacer de certaines obsessions de Luis Campos sur le marché des transferts.

En presque deux mois de mercato, le PSG compte déjà sept recrues. Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Kang-In Lee et Arnau Tenas se sont engagés avec la formation parisienne jusqu’à présent. Un huitième joueur devrait débarquer dans la capitale prochainement avec Ousmane Dembélé. Si le marché des transferts est encore loin de fermer ses portes, le PSG ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Mais le mercato aurait notamment eu le don de déclencher une guerre en interne.

Le recrutement de Campos interroge au PSG

Comme le rapporte RMC Sport , Nasser Al-Khelaïfi aurait pris plusieurs dossiers en main. Par exemple, le président du PSG aurait entièrement géré les cas d’Ousmane Dembélé et d’Harry Kane. Le dirigeant qatari serait ainsi intervenu sur ces pistes à cause d’une certaine incompréhension concernant le recrutement de Luis Campos. Le dossier Milan Skriniar en aurait notamment surpris plus d’un au sein de la direction parisienne. Certains n’auraient pas vraiment compris pourquoi le conseiller football parisien insistait autant sur le profil du défenseur de 28 ans.

Jorge Mendes commence à agacer en interne