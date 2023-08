Le Qatar prépare un retour inattendu au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le départ de Luis Campos semble prendre forme, au Qatar, où se trouve l'état-major du PSG, plusieurs profils seraient étudiés afin de remplacer l'actuel conseiller sportif du club de la capitale. Et parmi les pistes envisagées, un retour d'Antero Henrique ne serait pas à exclure.

A peine plus d'un an après son arrivée, Luis Campos serait déjà sur la sellette. Le conseiller sportif du PSG ne semble plus en odeur de sainteté du côté de Doha, siège de l'état-major du club de la capitale. Par conséquent, un départ au mois de septembre paraît de plus en plus probable, au point que Nasser Al-Khelaïfi cherche déjà le successeur du Portugais. Et alors que Paolo Maldini semble être la priorité, d'autres pistes sont étudiées.

Antero Henrique de retour pour remplacer Campos ?

En effet, selon les informations de Sports Zone , Nasser Al-Khelaïfi n'écarterait pas l'option d'un retour d'Antero Henrique, au moins pour assurer l'intérim après le départ de Luis Campos. Directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, le Portugais avait fait son retour de façon officieuse l'été dernier notamment pour gérer les ventes. Resté très proche des dirigeants qataris du PSG, Antero Henrique pourrait donc une nouvelle fois revenir sur le devant de la scène parisienne.

Christopher Vivell également visé ?