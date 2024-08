Succession de Mbappé : L’OM va sauver le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG fait partie des clubs les plus chauds pour le transfert de Julian Alvarez, Arsenal pourrait également se lancer dans la course au transfert de l'attaquant argentin. Cependant, pour recruter le champion du monde 2022, les Gunners doivent rapidement céder Eddie Nketiah, que l'OM ne souhaiterait plus recruter. Autrement dit, le club phocéen pourrait indirectement rendre un grand service à son rival.

Le PSG continue d'être en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid. Dans cette optique, plusieurs pistes ont circulé à l'image de Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen, deux pistes jugées trop chères au PSG qui se concentre donc sur d'autres dossiers à l'image de celui menant à Julian Alvarez. Dans l'ombre d'Erling Haaland, l'attaquant argentin souhaiterait quitter Manchester City et le PSG serait en concurrence avec l'Atlético de Madrid pour le transfert du champion du monde 2022.

Arsenal également dans le coup pour Alvarez ?

Mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations du Manchester Evening News, Arsenal souhaiterait également recruter Julian Alvarez. Il faut dire que les Gunners souhaitent recruter un nouvel avant-centre et a l'habitude de discuter avec Manchester City, ce qui est évidemment beaucoup moins le cas du PSG. En effet, ces dernières années, Arsenal est allé piocher à deux reprises dans l'effectif de Pep Guardiola pour recruter Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus, qui vivait d'ailleurs une situation similaire à celle de Julian Alvarez.

La vente de Nketiah indispensable pour boucler le transfert d'Alvarez ?

Cependant, pour boucler le transfert de Julian Alvarez, Arsenal doit faire de la place dans ce secteur de jeu, et prépare le départ d'Eddie Nketiak, jugé indispensable pour boucler un transfert comme celui de l'international argentin. Le départ de l'attaquant anglais aurait pu être imminent compte tenu de l'intérêt de l'OM. Mais le club phocéen s'est finalement retiré de ce dossier pour accélérer sur le prêt de Youssoufa Moukoko. Par conséquent, le départ de Nketiah devrait prendre plus de temps que prévu si l'OM avait insisté. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG.