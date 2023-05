Stupeur au PSG, le feuilleton Neymar est totalement relancé

Thomas Bourseau

Neymar dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment à Manchester United. Cependant, le Brésilien ne serait pas le bienvenu chez les Red Devils. Du moins à l’instant T, le club mancunien ayant d’autres pistes que l’attaquant du PSG…

Sous contrat jusqu’en juin 2027 au PSG, Neymar ne devrait pas honorer son bail jusqu’au bout. La faute au ras-le-bol du PSG et plus précisément de son conseiller football Luis Campos qui, comme l’été dernier, compte sur le mercato à venir pour se débarrasser de Neymar. Foot Mercato affirmait même dernièrement que Campos aurait mandaté plusieurs agents afin de dénicher un point de chute au Brésilien qui ne serait plus contre un départ du PSG. Antero Henrique et Pini Zahavi tenteraient selon Sports Zone de le placer du côté de Manchester United.

Neymar à United ? Casemiro l’attend

L’Equipe a confirmé la tendance dans ses colonnes de mardi. En outre, le quotidien sportif a souligné la détermination de Casemiro, coéquipier de Neymar au sein de la Seleçao , de convaincre le numéro 10 du PSG de le rejoindre à Manchester United. A l’instant T, L’Equipe dévoile un désaccord au niveau des modalités de l’opération, United souhaitant un prêt lorsque le PSG attendrait de se séparer définitivement de Neymar.

United ne ciblerait pas Neymar