Signature au PSG : A peine arrivé, il est déjà menacé...

Gianluigi Donnarumma a, et non de son plein gré, cédé sa place de gardien numéro un du PSG. Les dirigeants parisiens, sous l'impulsion de l'entraîneur Luis Enrique, ont pris la décision de miser sur Lucas Chevalier (23 ans) qui a fait ses preuves au LOSC jusqu'à être appelé en équipe de France. Rémi Vercoutre l'a prévenu dans les médias d'une menace qui plane au-dessus de sa tête.

Le 9 août dernier, le PSG officialisait la signature de Lucas Chevalier. Le gardien formé au LOSC quittait son club de toujours qui recevait un chèque de 40M€ et 15M€ de divers bonus liés à la performance pour le portier appelé par Didier Deschamps en équipe de France A depuis plusieurs rassemblements. Chevalier a, de par son arrivée, poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie.

«Ca n’est pas le même métier» Performant au LOSC où il était très en vue, Lucas Chevalier fait face à une vérité différente au PSG de par la supériorité du club parisien en Ligue 1. Rémi Vercoutre n'a pas manqué de souligner les rôles bien distincts au Paris Saint-Germain et à Lille. « Gardien dans ce genre de clubs, ça n’est pas le même métier. Tu as un, deux, ou trois ballons à négocier dans le match, et il faut être ultra-décisif ».