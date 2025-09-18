Signature à l’OM : Pierre Ménès annonce une bonne surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a vécu une mercato estival très agité avec notamment le renouvellement d'une bonne partie de son secteur défensif. Le latéral gauche italien Emerson Palmieri est arrivé en toute fin de mercato, et Pierre Ménès semble agréablement surpris par ce renfort dont il a beaucoup apprécié la performance mardi soir contre le Real Madrid.

L'OM n'a pas hésité à changer énormément de choses cet été en défense, avec de nouveaux visages arrivés en nombre durant ce mercato estival : Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard ou encore Emerson Palmieri. Le latéral gauche italien, transféré à l'OM en provenance de West Ham, a d'ailleurs fête sa première titularisation mardi soir.

Emerson a débuté à Madrid Alors que l'OM a démarré sa campagne de Ligue des Champions par une courte défaite sur la pelouse du Real Madrid (2-1), Emerson a rendu une copie relativement propre son sa première titularisation sous le maillot du club phocéen. Et dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a validé cette signature du latéral gauche italien à l'OM.