Recalé par le PSG, un buteur hallucine après son transfert

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG voulait impérativement mettre la main sur un nouveau buteur. Le club de la capitale pensait alors à Harry Kane, mais a finalement lâché l'affaire pour des raisons économiques. L'attaquant de 30 ans a alors signé au Bayern Munich. Et l'international anglais s'est dit impressionné par la ferveur des supporters allemands.

Le mercato du PSG s’est révélé plutôt mouvementé cet été. Le club de la capitale cherchait à se renforcer et avait notamment multiplié les pistes pour se trouver un nouveau buteur. Dans cette optique, la direction parisienne lorgnait Harry Kane. Mais finalement, le PSG a préféré lâcher l’affaire pour des raisons économiques comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité.

Harry Kane a signé au Bayern Munich cet été

L’attaquant de 30 ans a malgré tout quitté Tottenham cet été. L’international anglais a signé au Bayern Munich jusqu’en juin 2027. D’ailleurs, Harry Kane avoue que le public allemand l’a fait halluciner lors de ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

«La culture des fans en Allemagne m’a fait halluciner»