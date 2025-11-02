Real Madrid : Transfert à 50M€, il répond cash !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid de Florentino Pérez a déboursé environ 50M€ pour arracher Alvaro Carreras à Benfica. Interrogé après la victoire de la Maison-Blanche contre Valence, le latéral droit de 22 ans s'est livré sur le prix de son transfert et sur son intégration chez les Merengue.

Etincelant sous les couleurs de Benfica, Alvaro Carreras a tapé dans l'oeil de la direction du Real Madrid. A tel point que la Maison-Blanche de Florentino Pérez a déboursé environ 50M€ pour recruter le latéral gauche de 22 ans.

Real Madrid : Carreras se lâche sur son transfert Après le carton du Real Madrid face à Valence (4-0), Alvaro Carreras a lâché toutes ses vérités sur son transfert, se livrant sur le prix de l'opération et sur son intégration au sein du groupe de Xabi Alonso.