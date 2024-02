RC Lens : Un gros transfert piloté par le clan Neymar ?

Jean de Teyssière

Dans le monde du football, les agents de joueurs ont pris une place considérable. Ils sont toujours à l'affût d'une bonne opportunité, comme on a pu le voir cet hiver, avec le changement d'agent de Leny Yoro, qui a engagé le célèbre Jorge Mendes. Au RC Lens, un joueur a également décidé de se séparer de son agent pour choisir d'être représenté par Pini Zahavi, qui n'est autre que l'agent de Neymar. Un changement d'agent qui pourrait conduire à son départ.

L'été dernier, le RC Lens a perdu l'un de ses meilleurs joueurs, puisque Seko Fofana a décidé de partir pour le club saoudien d'Al-Nassr. Le récent champion d'Afrique avec la Côte-d'Ivoire manque à son équipe et Andy Diouf a été placé à son poste. Pour le moment, tout se passe bien pour lui, même s'il a accusé une petite baisse de forme en ce début d'année.

L'agent de Neymar devient celui de Diouf !

Le RC Lens ne doit pas apprécier cette nouvelle. Selon Sports Zone , le milieu de terrain lensois, Andy Diouf, a décidé de changer d'agent pour être représenté par Pini Zahavi. L'agent de joueurs israélien est connu pour être également celui de Neymar, l'ancien attaquant du PSG.

L'Angleterre en pince pour Diouf

Selon les informations de Sports Zone , le profil d'Andy Diouf intéresserait beaucoup de club d'outre-Manche. En effet, le marché anglais reste à l'affût de la moindre opportunité et le profil d'Andy Diouf pourrait convenir à de nombreux clubs de Premier League. Son changement d'agent semble en tout cas aller en ce sens.

Diouf se sent bien au RC Lens