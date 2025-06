Rabiot : Grand danger pour l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé il y a moins d'un an à l'OM, Adrien Rabiot a réalisé une première saison très aboutie à Marseille. Et pourtant son avenir reste incertain, notamment à cause de l'arrivée de Massiliano Allegri sur le banc de l'AC Milan, mais également en raison d'un accord au sujet d'une éventuelle indemnité de transfert. Mais va-t-il quitter l'OM ?

Arrivé en septembre dernier alors qu'il était libre de tout contrat, Adrien Rabiot a réalisé une première saison très aboutie à l'OM. L'ancien milieu du PSG a activement participé à la qualification du club phocéen pour la prochaine Ligue des champions. Et pourtant, son avenir fait parler, notamment à cause de l'arrivée de Massimiliano Allegri à l'AC Milan comme l'explique Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC.

Rabiot-Allergi, la relation qui fait trembler l'OM « Concernant la relation Rabiot-Allegri, je pense pas que ce soit juste de la politesse. Disons que Allegri c'est celui qui a fait faire à Rabiot ses meilleures saisons à la Juve, notamment sur le plan offensif, qui réussissait à se projeter un peu plus, notamment la saison passée. Donc les deux s'entendent très bien. Je pense qu'ils échangent régulièrement. C'est ce que disait Rabiot. L'année dernière, Milan s'était un peu penché sur Rabiot quand il était libre avant de faire d'autres choix », confie-t-il pour Le Phocéen.