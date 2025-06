Transferts - PSG : Donnarumma dit non !

Axel Cornic

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est au centre des débats en ce moment, puisque le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans un an. Et en Italie on annonce déjà un possible retour en Serie A, puisqu’après l’Inter c’est la Juventus qui rêverait de s’attacher les services du capitaine de la Squadra Azzurra.

Ça pourrait être un scénario très surprenant. Héros de la Ligue des Champions, avec des prestations XXL face à Liverpool ou Arsenal, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG dans seulement quelques semaines. Les négociations autour de sa prolongation ne semblent en effet pas avancer et Paris pourrait décider de le vendre dès cet été, pour ne pas prendre le risque de le perdre libre.

La Juventus tente le coup ! Un gardien de son niveau fait évidemment saliver tous les plus grands clubs d’Europe, notamment en Premier League. C'est pourtant en Italie que l’on parle le plus de Donnarumma, avec l’Inter qui penserait à lui pour remplacer Yann Sommer. Ce jeudi, le journaliste Giovanni Albanese nous parle toutefois de la Juventus, qui discuterait déjà en secret avec l’entourage du gardien du PSG, en vue d’un possible transfert.