Rabiot a tranché pour son transfert, le clash est inévitable à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot doit trouver un nouveau club afin d'éviter le risque d'une saison blanche. Dans cette optique, plusieurs offres sont déjà arrivées sur le bureau de Medhi Benatia, mais l'ancien milieu de terrain du PSG ne compte pas partir n'importe où. A un an de la Coupe du monde, Rabiot ne rejoindra pas un club qui ne dispute pas la Ligue des champions, quitte à rester à l'OM.

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes après la défaite de l'OM (0-1), Adrien Rabiot a été officiellement placé sur la liste des transfert. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », révélait le club marseillais par le biais d'un communiqué. Un premier cas a été réglé puisque Jonathan Rowe a rejoint Bologne qui a officialisé ce transfert dimanche. Dans l'affaire, le club marseillais récupère environ 19,5M€ ainsi que 10% sur le montant d'une future revente. En revanche, tout reste à faire pour Adrien Rabiot.

Les offres arrivent pour Rabiot... Et pourtant, les marques d'intérêt se multiplient pour Adrien Rabiot. Selon les informations de L'EQUIPE, Galatasaray, Aston Villa, West Ham, l'Inter, d'autres clubs italiens auraient ainsi transmis des propositions auprès du directeur sportif de l'OM Medhi Benatia sans que cela n'aboutisse pour le moment. Il faut que le club phocéen réclame 15M€, une somme qui avait scandalisé Romuald Palao, l'avocat d'Adrien Rabiot. « Le club a indiqué qu'il souhaitait se séparer du joueur, mais on ne peut pas indiquer vouloir se séparer d'un joueur et venir réclamer des sommes hallucinantes, 15M€ c'est énorme », confiait-il mardi soir au micro de l'After Foot sur RMC.