Que doit faire Zidane pour son retour ?

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinedine Zidane (51 ans) pourrait très bientôt reprendre du service. En effet, le Ballon d'Or 98 aurait plusieurs pistes pour son avenir. Selon vous, quel banc Zinedine Zidane doit-il choisir pour la suite de sa carrière ?

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de claquer la porte du Real Madrid. En effet, le technicien français de 51 ans a préféré abandonner le navire merengue et mettre fin à son second mandat en tant qu'entraineur à la Maison-Blanche . Après avoir passé près d'un an et demi sans exercer, Zinedine Zidane espérait prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar. Toutefois, alors qu'il était sous contrat jusqu'au 31 décembre 2022, le sélectionneur des Bleus a finalement été prolongé par la FFF jusqu'en juillet 2026, soit après le Mondial 2026.

Un retour au Real ou à la Juve pour Zidane ?

Alors que son rêve de s'installer sur le banc de l'équipe de France ne s'est pas réalisé, Zinedine Zidane n'a pas repris les rênes d'une autre équipe depuis. En effet, le Ballon d'Or 98 est toujours libre de tout engagement actuellement. Et pourtant, son nom a été lié à la fois au PSG, à l'OM, à la Juventus et également au Real Madrid.

Une aventure en France au PSG ou à l'OM ?