PSG : Viré, il valide complètement la décision du Qatar

Entraîneur du PSG au moment du rachat du club par le Qatar, Antoine Kombouaré avait été confirmé dans ses fonctions. Cela n’aura finalement duré que quelques mois puisque le club de la capitale a par la suite décidé de virer le désormais entraîneur du FC Nantes afin de le remplacer par Carlo Ancelotti. Un choix totalement compris par… Kombouaré.

Au moment du rachat du PSG par le Qatar, on s’attendait à de grands changements à tous les étages, y compris au poste d’entraîneur. Cela an’a finalement pas été le cas puisqu’Antoine Kombouaré, entraîneur avant la prise de pouvoirs de QSI, avait été confirmé dans ses fonctions. Pour quelques mois seulement… En décembre 2011, Leonardo annonce au Kanak qu’il est licencié et par la suite, c’est Carlo Ancelotti qui viendra prendre la place de Kombouaré sur le banc du PSG.

« Les gens n’ont pas compris

Dans des propos accordés à Free Ligue 1, Antoine Kombouaré est revenu sur son départ du PSG. Remercié par les Qataris, il comprend totalement ce choix, expliquant : « Est-ce que ce départ de Paris me dérange ? Non, les gens n’ont pas compris. Quand le Qatar arrive, je suis là depuis 2 ans. C’est difficile, parce qu’il y a des problèmes, il y a le mort. Il y a le plan Leproux, mais on gagne la Coupe de France et on fait fait finale la deuxième année. Et la troisième année, le PSG est racheté par le Qatar et moi je suis persuadé que Leproux, le président, au revoir, et l’entraîneur, moi-même, c’est fini. Et là non… Donc je vais à Doha, je suis surpris. « Mais qu’est-ce qui se passe, pourquoi vous voulez me voir ? ». « Non c’est vous que je veux garder, vous restez. On veut partir avec vous, vous serez l’entraîneur, on a confiance en vous ». Et donc là, je démarre la saison et voilà on est premier, champion d’automne avec 3 points d’avance sur Montpellier. Leonardo vient m’annoncer que je ne suis plus l’entraîneur du PSG ».

« Je n’ai jamais eu de colère »