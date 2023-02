EXCLU - FC Nantes : Retournement de situation pour Kombouaré !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir traversé une forte zone de turbulence, le couple formé par Antoine Kombouaré et le FC Nantes semble avoir retrouvé un équilibre. Au point d’envisager, désormais, une prolongation de contrat et un avenir en commun ! Voici nos révélations.

Au sortir du mercato estival 2022, le FC Nantes traverse une crise. En coulisses, la tension est à son comble entre l’entraîneur, Antoine Kombouaré, et la direction, incarnée par Waldemar Kita. Des divergences de point de vue essentiellement liées au mercato. A l’époque, l’avenir du Kanak est plus qu’incertain. Encore plus avec les résultats sportifs moribonds. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Kombouaré ne se fait guère d’illusion sur la suite de son aventure nantaise. Et il sait que le moindre faux-pas pourra lui être fatal.

Ziani en salle d’attente

Le 28 octobre dernier, le10sport.com révélait même qu’en coulisse, l’état-major du FC Nantes prépare secrètement un possible avenir sans Antoine Kombouaré : « Selon les informations du 10 Sport, en interne, les décideurs nantais apprécient de plus en plus la piste menant à Stéphane Ziani. Ancien n°10 du club, milieu de terrain très apprécié des supporters, Ziani a aujourd’hui la responsabilité de l’équipe réserve. Son profil réunit beaucoup des critères potentiellement recherchés par Waldemar Kita et ses proches si jamais un changement de coach venait à être organisé ». Mais depuis deux mois, les changent ont bien changé.

Prolongation à venir pour Kombouaré ?

Entre le FC Nantes et Antoine Kombouaré, les choses vont beaucoup mieux. A l’image du dernier mercato, les deux parties ont réussi à trouver un terrain d’entente et un fonctionnement bien plus fluide que le mode opératoire de l’été 2022. La prise de distance de Mogi Bayat, conseiller du président Kita, témoigne du virage pris par les décideurs nantais (même si l'homme d'influence franco-iranien n'a pas totalement disparu des radars nantaise...). Désormais, Antoine Kombouaré est écouté et entendu. Cet hiver, tous les joueurs demandés ont été recrutés. Et au sortir de ce mercato réussi, toutes les parties envisagent de nouveau un avenir en commun. Selon nos informations, les discussions ont même déjà démarré en ce sens. Dans le clan Kita, mais également au sein du club nantais, on souhaite voir le Kanak rester aux commandes.

Un point de « désaccord »

Concentré sur les objectifs de la saison avec le maintien en Ligue 1 le plus tôt possible, un beau parcours en Coupe de France comme la saison dernière (et la qualification aux forceps contre Angers donne encore des idées aux Canaris) et une aventure européenne comme cerise sur le gâteau (double confrontation à venir en Europa League, contre la grande Juventus Turin), Nantes avance pas à pas vers la saison prochaine. Et la volonté d’avoir Kombouaré est là. Il faudra toutefois affiner la relation avec l’entraîneur des Canaris, notamment sur le point de la formation et des jeunes pousses du club. Il est implicitement « reproché » au technicien français de ne pas assez s’appuyer sur les talents de la formation nantaise, toujours aussi prolifique. Antoine Kombouaré peine encore à jouer son rôle d’entraîneur-formateur et se tourne vers des profils plus expérimentés quand il pourrait, parfois, lancer une pépite dans le grand bain.