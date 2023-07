PSG : Une terrible nouvelle à 192M€ tombe pour Mbappé

Benjamin Labrousse

Devenu un vrai feuilleton ces derniers mois, l’avenir de Kylian Mbappé pourrait définitivement être scellé dans les prochains jours avec un transfert vers le Real Madrid. Mais en cas de départ du PSG, l’attaquant français devra tirer un trait sur sa prime de fidélité évaluée à 192 M€, mais devrait cependant récupérer une partie de l’indemnité de transfert.

« On a parlé des mois de sportif, des heures d’image et des minutes d’argent » . Voilà ce que déclarait Kylian Mbappé en mai 2022 au moment d’évoquer son incroyable prolongation au PSG. Présenté ensuite sur la pelouse du Parc des Princes vêtu d’un maillot « Mbappé 2025 », l’attaquant français semble se retrouver dans une situation bien différente cet été. Premièrement, ce dernier voit son contrat expirer en 2024 et non en 2025. Mais surtout, son transfert reste une opération avant tout financière, alors que pour rappel, le PSG attendrait 250 M€ pour vendre Kylian Mbappé au Real Madrid cet été selon MARCA .

Le transfert de Kylian Mbappé approche

En effet, le média ibérique précise ce vendredi qu’un transfert de Kylian Mbappé cet été est considéré comme la meilleure option possible par toutes les parties engagées dans cette opération. Du joueur au Real Madrid en passant évidemment par le PSG, tous sont alignés sur cette idée que le départ du Français reste à ce jour la solution la plus valable. Pourtant, MARCA précise bien que d’un point de vue uniquement financier, Kylian Mbappé serait gagnant en restant un an de plus au PSG.

Mbappé pourrait toucher une part de l’indemnité de son transfert