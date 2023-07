PSG : Une recrue débarque, jackpot pour Luis Enrique

Baptiste Berkowicz

En quête de renforts dans son secteur offensif lors de ce mercato estival, le PSG a décidé de saisir l'opportunité Marco Asensio. Libre de tout contrat suite à son expérience au Real Madrid, l'attaquant espagnol a rejoint une vieille connaissance au sein du club de la capitale : Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a eu sous ses ordres le joueur de 27 ans et noue de bonnes relations avec l'ancien Merengue.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, a déjà enregistré l'arrivée de sept nouveaux joueurs depuis le début de ce mercato estival. Marco Asensio fait partie de cette liste. L'attaquant espagnol est arrivé libre de tout contrat après son passage au Real Madrid.

Asensio-Luis Enrique, une relation qui ne date pas d'aujourd'hui

Auprès de RMC Sport , la nouvelle recrue parisienne s'est exprimée sur ses affinités avec l'ancien sélectionneur de l'Espagne et désormais entraîneur du PSG, Luis Enrique : « Nous étions ensemble au Mondial. On se connait depuis longtemps et c’est une relation très bonne. Comme avec tous les joueurs. Alors on espère que nous nous en sortirons bien, qu’on fera des choses significatives et qu’on fera des belles choses ici » . Une proximité qui pourrait bien faciliter l'intégration de Marco Asensio.

«Je ferai ce que me demande l'entraîneur»