PSG : Une malédiction brisée grâce à Neymar, Verratti et Mbappé ?

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG n'hésite pas à casser sa tirelire pour boucler des signatures XXL. Toutefois, le club de la capitale peine à réaliser des grosses ventes. Mais grâce à Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar - tous les trois placés sur le marché - le PSG pourrait exploser son record de recette sur une opération dans le sens des départs.

Depuis le rachat du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi occupe le poste de président du PSG. Et le nouveau patron parisien n'a pas lésiné sur les moyens pour étoffer l'effectif du club rouge et bleu, n'hésitant pas à lâcher des sommes XXL pour attirer les plus grandes stars.

Le PSG va régler un feuilleton du mercato ! https://t.co/mTR1uaoyV5 pic.twitter.com/IMmYX52etz — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Le PSG n'a jamais vendu un joueur plus de 40M€

Par exemple, Nasser Al-Khelaïfi a fait sauter la banque pour boucler les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé lors de l'été 2017. Le Brésilien ayant couté 222M€, soit le montant de sa clause libératoire au FC Barcelone, tandis que le Français a été recruté sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 180M€. Si le PSG a les moyens de payer des sommes folles pour renforcer son équipe, il peine davantage à se remplir les poches pour ses ventes. En effet, la somme maximale encaissée sur un départ est de seulement 40M€. C'était en 2018 lorsque Gonçalo Guedes a quitté le PSG pour filer vers Valence. Plus tôt, en 2014, le club de la capitale avait endosser un chèque de 35M€ envoyé par Chelsea pour le transfert de David Luiz. Et pour compléter ce top 3, on trouve Ronaldinho. Vendue au FC Barcelone en 2003 pour une somme proche de 32,25M€, la star brésilienne n'a même pas fait partie de l'ère qatari. Pour en revenir au PSG de Nasser Al-Khelaïfi, on peut citer les transferts de Lucas Moura (28,4M€, hiver 2018) et de Serge Aurier (25M€, été 2017) vers Tottenham.

Record battu grâce à Mbappé, Neymar et Verratti ?

Tous les trois placés sur le marché cet été, Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti pourraient rapporter bien plus au PSG. En effet, ces trois stars pourraient permettre au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi d'exploser son record de vente pour un seul joueur. Reste à savoir si Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti quitteront finalement le PSG ou non cet été, et quel sera leur prix de départ.